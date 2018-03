Trasporti in Campania, in arrivo risparmi e rimborsi per i pendolari

Buone notizie per chi viaggia: sono in arrivo risparmi e rimborsi per i pendolari, infatti. La giunta regionale ha deliberato sulle Tariffe ferroviarie sovraregionali recependo gli accordi nazionali.

La tabella

La tabella definisce scaglioni e prezzi da adottare nel calcolo del tariffario per gli spostamenti in treno fino alla distanza di 700 chilometri, come riporta il quotidiano La Città. Il nuovo regime entra in vigore dal mese di aprile: i risarcimenti avranno effetto retroattivo dall’ottobre 2017. Saranno in buoni acquisto per titoli di viaggio. Dall’accordo sono esclusi i Frecciarossa.