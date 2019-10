Trasporto pubblico migliore d'Italia: c'è anche Salerno nella top ten

C'è anche Salerno, nella top ten delle città con il trasporto pubblico migliore, studiata su Holidu. Il motore di ricerca per case vacanza, ha stilato una lista delle città con i trasporti più veloci ed efficienti d’Italia utilizzando il database di Google.

La motivazione

Velocità ed efficienza dei mezzi pubblici sembrerebbero essere il baricentro delle ricerche online: al 7° posto, dunque, la nostra città. "Prima meridionale in classifica è Salerno, con un’efficienza di 9.5. La città campana, conosciuta per la bellissime spiagge vicine, è un’eccellenza anche nei trasporti. - si legge sulla top ten - Ci vorranno infatti 8 minuti e 47 per percorrere un km in città, con quasi un 15% di camminata nel percorso. Il biglietto in questo caso è più economico e si assesta su 1,32€. Vale davvero la pena visitare questa meravigliosa destinazione nel cuore del Cilento, e sarà anche facile grazie alla velocità di bus e alle 24 linee totali". Al di là dell'imprecisione geografica (meravigliosa destinazione nel cuore del Cilento ndr), dunque, un elogio per il nostro territorio.