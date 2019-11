Trasporti, più treni dalla Valle dell'Irno a Montoro: buone notizie per gli studenti

Aumentano le corse dei treni che collegano la Valle dell'Irno a Montoro. Grazie all’impegno di Fabio Iannone, Presidente del Consiglio comunale di Mercato S. Severino, e di Francesco Tolino, Vicesindaco di Montoro, a partire dal prossimo 13 dicembre, ci saranno più corse ferroviarie da Montoro verso Salerno e viceversa.

Le corse

Un servizio molto utile soprattutto per gli studenti della Valle dell’Irno che frequentano l’Istituto scolastico Alberghiero sito proprio a Montoro. Dal 13 dicembre, da Montoro partiranno verso Salerno quattro treni, con i seguenti orari: 7,05; 12.18; 13,56; 14,37. “Questi ultimi due treni – dice Fabio Iannone – andranno, finalmente, a soddisfare l’esigenza degli studenti dell’area salernitana che frequentano l’Istituto scolastico Alberghiero di Montoro. Gli orari, infatti, sono quasi sovrapponibili a quelli di uscita degli alunni dalla scuola. Gli alunni potranno uscire da scuola, chiedendo l’anticipo di pochi minuti, raggiungere la vicina stazione ferroviaria e rientrare comodamente a casa, trovando il treno pronto per partire. Un vantaggio non da poco, se si considera la scarsità di mezzi di trasporto che si è sempre registrata per gli studenti provenienti dalla Valle dell’Irno”. Da Salerno a Montoro, invece, gli orari saranno i seguenti: 6,00; 9,35; 12,52; 14,23.

Il ringraziamento di Iannone

“Ringrazio il Consigliere regionale delegato ai trasporti, Luca Cascone, che è venuto incontro alle esigenze dell’utenza, soprattutto di quella scolastica della Valle dell’Irno diretta a Montoro. Credo che l’impegno di un amministratore comunale vada espletato in tutti i settori, anche in quelli di competenza non propriamente diretta, al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini”.