Trasporti in Campania, consegnato il 1° treno Jazz del secondo lotto acquistato dalla Regione

E' stato consegnato, oggi, il primo treno jazz del secondo lotto dei 24 treni acquistati dalla Regione Campania per i pendolari. Al nuovo treno, ne seguiranno altri 11 nei prossimi sei mesi, al ritmo di due ogni 30 giorni, fino a completare la fornitura per 84 milioni di euro. I treni jazz sono destinati a circolare prevalentemente nelle aree metropolitane di Napoli e sulle linee di collegamento con Salerno e Caserta. Presenti alla stazione di Napoli Centrale, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e l’amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono.

Abbiamo consegnato a Trenitalia il primo dei 12 treni che andranno ad aggiungersi ai 12 già in circolazione per il potenziamento delle linee regionali Napoli-Caserta-Salerno. La prossima primavera investiremo ulteriori 220 milioni per acquistare i treni nuovi anche per la Circumvesuviana. Vogliamo che i nostri concittadini viaggino in maniera dignitosa e su mezzi efficienti