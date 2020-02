Jcoplastic rileva la "Treofan" di Battipaglia: fumata bianca dal Mise

Svolta nella vertenza “Treofan”: l’azienda Jcoplastic, infatti, ha deciso di rilevare lo stabilimento di Battipaglia. L'accordo, raggiunto durante un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, prevede la reindustrializzazione del sito, con un piano occupazionale che prevede la ricollocazione di 51 dipendenti (il 70 per cento entro i primi 18 mesi) e un assegno formativo a integrazione della Naspi.

Le reazioni

Soddisfatti i deputati del M5S Anna Bilotti e Cosimo Adelizzi: “Oggi è un bel giorno, per i lavoratori della Treofan innanzitutto, ma anche per noi che da oltre un anno seguiamo gli alti e i bassi di una vertenza che sentiamo ormai come nostra. Il primo pensiero – aggiungono i parlamentari del Movimento 5 Stelle – va ai lavoratori, che in questo anno non hanno mai smesso di lottare. Sapevamo che il Ministero stava profondendo ogni energia per favorire uno sbocco positivo della crisi, e sapevamo pure che c'erano momenti in cui era necessario restare in silenzio, per evitare che annunci intempestivi potessero pregiudicare il delicato equilibrio su cui stavano procedendo trattative. Per quanto di nostra competenza abbiamo continuato a monitorarne l'evolversi, e oggi siamo felici di poter finalmente festeggiare una buona notizia. L'impegno che assumiamo è di continuare a essere vigili, perché l'importante risultato di oggi garantisca alla Treofan il migliore dei futuri possibili”. Esprime soddisfazione anche il consigliere regionale Michele Cammarano: “Una buona notizia per il territorio di Battipaglia e di tutta la provincia di Salerno. Dopo più di un anno di trattative, grazie all'estenuante lavoro dei nostri ministri, una vertenza territoriale trova la giusta conclusione. Più di 50 famiglie possono guardare avanti con fiducia grazie alla salvaguardia dei livelli occupazionali”.