TTG di Rimini, delegazioni di Cina e Creta allo stand di Salerno

Tanto entusiasmo, oggi, al TTG di Rimini, la fiera internazionale del turismo, dove il Comune di Salerno partecipa insieme ad una delegazione di operatori turistici del territorio capeggiata dal sindaco Vincenzo Napoli.

La curiosità

In tanti si sono avvicinati allo stand salernitano. Tra questi anche rappresentanti delle delegazioni di Cina e Creta, che hanno colloquiato con il primo cittadino e gli operatori del turismo per avere informazioni sulla città di Salerno. Presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia Giuseppe Canfora, il consigliere regionale Vincenzo Maraio e il titolare di Travel Before Giancarlo Vitolo.

Gallery