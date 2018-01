Record per i musei campani: i dati del Mibac, soddisfazioni per il salernitano

Record per i musei campani: secondo il report dell’Ufficio statistica del Mibac il 2017, è stato un anno decisamente positivo per la cultura e la Campania con 8.782.715 visitatori è salita sul podio delle Regioni più visitate. Primo posto per il Lazio e terzo per la Toscana. Il luogo più visitato nella nostra regione rimane Pompei che ha registrato un afflusso di ben 3,4 milioni di turisti. Ottimi risultati anche per i templi di Paestum, che rientrano nella top 30 dei siti più visitati del Belpaese, con un incremento rispetto al 2016 del +15%. Nel 2017 tutti i musei hanno registrato tassi di crescita, ma il patrimonio archeologico è stato il più visitato. Significativo anche l’incremento di interesse nei confronti del Museo Archeologico di Volcei “Marcello Gigante” a Buccino che ha registrato un aumento di turisti del +129%.

I siti salernitani in classifica

Nella classifica della Campania, al terzo posto la Costiera amalfitana (in quest’ambito, Amalfi la più visitata, seguita da Positano e Ravello. Poi Vietri) e all'8° Salerno (Duomo, Giardini Minerva, Murales Fornelle), seguita al 9° con Paestum (Parco Archeologico/Museo) e al 10° posto Padula (Certosa). Per quanto riguarda i musei, tra i principali, pure il Museo Archeologico di Paestum.