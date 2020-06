I grandi alberghi della Costiera Amalfitana riaprono le porte: gli accordi sindacali

Dopo dubbi ed incertezze, le strutture alberghiere della Costiera sono pronte per offrire accoglienza ed ospitalità in piena sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. La Cisal terziario ha sottoscritto, con molti albergatori , accordi sindacali che consentono il ritorno al lavoro di tutti i lavoratori con orario ridotto. Accordi che prevedono graduali miglioramenti in rapporto alle presenze ed al flusso turistico.

Parla Giovanni Giudice della Segreteria Regionale della Cisal Terziario