Turismo crocieristico in crescita: riflettori puntati sul sistema di accoglienza

Riflettori puntati sui servizi di accoglienza per l’utenza europea ed internazionale, mercoledì scorso, presso la stazione marittima di Salerno. Dal prossimo aprile fino al mese di dicembre, infatti, sono previsti 69 ormeggi delle migliori compagnie crocieristiche internazionali che hanno scelto destinazione la nostra città. Si tratta di una implementazione degli ospiti internazionali, mercato americano e nord europeo, di circa 150.000 presenze in più nel periodo indicato in precedenza, considerando una media di 2500 presenze a nave.

Le associazioni

"Ci aspettiamo – ha detto il presidente della Confesercenti provinciale di Salerno e consigliere del settore turismo in Camera di commercio, Raffaele Esposito – una pacifica invasione della nostra bellissima città di Salerno da parte dell’utenza internazionale croceristica. Insieme alle altre associazioni datoriali, alias CNA, CIA, agli enti come il Comune di Salerno, la CCIAA la stazione marittima, l’autorità di sistema portuale del mar tirreno centrale e la società Salerno Cruises, abbiamo deciso di dedicare in maniera congiunta parte delle nostre attenzioni per una serie di iniziative propedeutiche al turismo crocieristico e che si andranno a porre in essere credo e ci auguriamo presumibilmente per marzo prossimo". Si punta, dunque, alla sinergia e all'impegno da parte degli operatori del commercio cittadino, insieme alla filiera istituzionale salernitana".

Parla l'assessore comunale al Commercio, Dario Loffredo