Turismo in Campania, numeri preoccupanti: l'urlo di Federalberghi

A giugno, le presenze turistiche, in Italia, si sono ridotte di circa l’80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "La burrasca del Covid-19 è ancora in corso e continua a flagellare il sistema dell’ospitalità italiana", ha osservato il presidente nazionale di Federalberghi, Bernabò Bocca. Preoccupante, in particolare, la situazione in Campania dove, nel mese scorso, le presenze risultano diminuite addirittura del 90%. Costanzo Iaccarino, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Federalberghi sottolinea come "le presenze siano diminuite vertiginosamente a causa del Covid e, in autunno, migliaia di lavoratori rischiano di trovarsi senza lavoro e senza un sussidio. Perciò bisogna modificare la Naspi e prevedere un sostegno per i lavoratori almeno fino alla prossima primavera. Altrimenti la situazione rischia di complicarsi ulteriormente sotto il profilo sociale".

Da sempre meta per inglesi, spagnoli, statunitensi e tedeschi, assenti quest'anno, la Campania turistica rischia il collasso. Inoltre, molti alberghi si sono visti costretti a non riaprire, mentre per quelli attivi le camere occupate non superano il 20% del totale.

L'urlo dei vertici regionali di Federalberghi: