Ponte di Ognissanti: boom di turisti in Campania, i dati su Salerno

Nonostante il maltempo, è previsto un notevole afflusso di turisti nel nostro territorio per il Ponte di Ognissanti. Secondo l’Osservatorio Extralberghiero Abbac, c'è un tasso di occupazione del 99% delle camere prenotate per il periodo dal 31 ottobre e con partenza lunedì 5 novembre in Campania.

Le città turistiche

Napoli è la regina assoluta. Vince il last second ed un prezzo medio a camera doppia di 80 euro con alcune tariffe anche a superiori ai 110 euro. A Portici, Ercolano, Torre del Greco e l’area vesuviana, poi, è possibile ancora trovare camere con un riduzione anche superiore al 20%. Numerose, le prenotazioni all’ultimo minuto nell’area flegrea.

I dati

Intanto, numeri incoraggianti di visitatori anche a Salerno anche se con una percentuale di prenotazione ben al disotto del capoluogo e con un prezzo medio a camera doppia che si aggira intorno ai 65 euro. La Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana registrano un tasso di percentuale di prenotazione di oltre il 70%. In tal caso, il prezzo medio per camera doppia si aggira intorno agli 80 euro con picchi anche di 100 euro a notte. Infine, Capri ha una percentuale di prenotazione intorno al 74% e il prezzo medio a doppia va dai 90 ai 130 euro. Prezzi più popolari per l’isola di Ischia e di Procidacon prezzi a camera anche di 40 euro a notte.