Unisa, al via i lavori per il potenziamento interno dei campus: nuove fermate

Al via, i lavori di potenziamento della mobilità interna ai due campus universitari di Fisciano e Baronissi. Come rende noto lo stesso Ateneo, in questa settimana, è iniziato l'intervento che prevede anche l’attivazione di 3 nuove fermate e che rientra nell'ambito del programma “CostruendoUNISA”, finalizzato al potenziamento, alla riqualificazione e all'ammodernamento degli spazi e delle strutture universitarie.

L'elenco delle nuove fermate

- Ufficio Postale - Ufficio Bancario - Posto di Polizia

- Impianti sportivi

- Mensa universitaria

Le fermate saranno attrezzate con pensiline multimediali, dotate di monitor che informano l’utenza sulla posizione della navetta lungo il percorso e sui tempi di attesa. Le pensiline sono inoltre provviste di impianto di illuminazione, che garantisce maggiore comfort nelle ore crepuscolari. L’intervento è un ulteriore elemento del percorso di valorizzazione artistica di UNISA: le pensiline del campus sono state insignite del Premio di design internazionale “Compasso d’Oro”. Le fermate, inoltre, sono servite dalla Linea 47 che, grazie all'accordo tra l’Ateneo e Bus Italia Campania, dal 1° gennaio 2018 è fruibile gratuitamente dagli studenti e dal personale UNISA.

Le fermate a servizio degli studenti

Fermata 1 – Mensa

Fermata 2 – Giurisprudenza

Fermata 3 – Parcheggio Multipiano Ovest

Fermata 4 – Residenze Universitarie Mariscoli

Fermata 5 – Convento Penta

Fermata 6 – Campus di Baronissi / Medicina

Fermata 7 - Parcheggio Multipiano Est

Fermata 8 - Ufficio Postale - Ufficio Bancario - Posto di Polizia

Fermata 9 - Impianti sportivi

Fermata 10 – Scienze

Fermata 11 – Parcheggio studenti

Fermata 12 – Biblioteca scientifica / Ingegneria

Fermata 13 – Lettere / Lingue

Fermata 14 - Rettorato