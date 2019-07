Unisa premia il merito: contributo pari alle tasse versate all’Ateneo nell'anno 2017-2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'Università erogherà un contributo pari alle tasse versate all’Ateneo per l’a.a. 2017-2018, per chi ha conseguito, entro lo stesso anno accademico, tutti i crediti previsti nel tuo piano di studio. L’Ateneo ha promosso e attuato la politica a sostegno del merito, tesa a supportare economicamente gli studenti e le loro famiglie. Anche per effetto della politica UNISA PREMIA IL MERITO, nel corso degli ultimi anni, il costo standard di formazione per studenti regolari iscritti presso la nostra Università si è notevolmente incrementato, così come è aumentato il numero degli studenti regolari iscritti, dei laureati in corso e la quota premiale assegnata conseguentemente al nostro Ateneo.

Giovedì 18 luglio 2019, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del campus di Fisciano (Edificio A2), l’Università di Salerno sarà lieta di festeggiare tutti gli studenti selezionati come meritevoli. L’evento ospiterà la cerimonia di conferimento del contributo.



Il Rettore

Con Decreto Rettorale è stato approvato l’elenco definitivo dei beneficiari del contributo, relativamente all’anno accademico 2017/2018.