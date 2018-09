Trasporti, il sindaco di Baronissi chiede più corse per gli studenti

Corse supplementari o un nuovo autobus per gli studenti: questa la richiesta del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante preoccupato per gli spostamenti degli alunni che la mattina devono raggiungere gli istituti scolastici di Salerno.

Il bus 10 - in partenza dalle ore 7.20 dal quartiere Cariti – non è più sufficiente: super affollato, non è in grado di far salire tutti i viaggiatori. La richiesta è stata già inviata a Provincia e Bus Italia.