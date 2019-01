‘Velia, città delle acque’: per l'estate restaurate anche le Terme ellenistiche e la Fonte

Sarà un'estate ancora più ricca di attrazioni e interesse turistico, in Cilento, precisamente presso il Parco archeologico di Velia, sito del Polo museale della Campania. Proprio lì, dallo scorso anno, sono stati avviati i lavori del progetto ‘Velia, città delle acque’, finanziato con i fondi PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 e realizzato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Salerno e Avellino, con la stazione appaltante del Segretariato Regionale per la Campania del MIBAC.

I lavori

Al termine dei lavori, del valore di 1.900.000 euro, previsto all’inizio della stagione estiva, sarà possibile accedere a un’area della città antica di grande suggestione, caratterizzata dalla presenza di una fonte, da identificare forse con quella che diede il nome a Elea, e da complessi sistemi di canalizzazioni, a riprova delle capacità di water management degli antichi eleati, allora come oggi costretti a convivere con i rischi di dissesto idrogeologico che gravavano sull’intera area della città. Tra gli interventi previsti, la restaurazione delle Terme ellenistiche e della Fonte, oltre al diserbo dell’area della Fonte Hyele, uno dei luoghi identitari del sito, con la riscoperta di strutture nascoste da decenni dalla rigogliosa vegetazione del Parco. Si potrà di nuovo ammirare uno dei pochi edifici termali di età ellenistica tra quelli conservati in Magna Grecia e in Sicilia. Sarà completata, inoltre, la sistemazione del percorso che conduce all’Acropoli con bordure di vegetazione coerenti con la storia del Parco. Il prossimo lotto del progetto PON ‘Velia, città delle acque’, comprenderà gli interventi relativi al restauro delle Terme del Quartiere Meridionale, l’impianto di illuminazione e il potenziamento del sistema antincendio.