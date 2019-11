La cilentana Velplast acquista Tiche Plast puntando al riciclo

L'azienda cilentana Velplast, da sempre occupata nella commercializzazione di materie plastiche riciclate, ha acquisito il ramo produttivo della beneventana Tiche Plast, realtà di riferimento nel settore della trasformazione dei contenitori post consumo in PET in MPS (materia prima seconda) che sarà la base di nuovi manufatti.

Il commento

"Questa operazione ci permette non solo di fare la nostra parte per lasciare un mondo migliore di come lo abbiamo trovato - ha spiegato Emmanuele Bianchini CEO di Velplast - ma al tempo stesso è un’opportunità di crescita strategica. Ci permette infatti di integrare realtà capaci di esprimere livelli di efficienza ed eccellenza che siano all’altezza delle sfide globali che ci attendono. L'unità produttiva di Benevento è una realtà giovane fatta da giovani e risponde perfettamente a questi requisiti. Siamo certi che saprà dare il proprio originale contributo, anche e soprattutto in termini di orientamento all’innovazione".

L'impianto

L'impianto beneventano può lavorare circa 8000 tonnellate di PET ogni anno, oltre 35.000 bottiglie ogni ora. Nel suo stabilimento entrano bottiglie di plastica in PET e, dopo accurate operazioni di selezione, macinazione e flottazione, vengono trasformati in R-Pet sotto forma di MPS, Materia Prima Seconda che sarà a sua volta trasformata in nuovi prodotti. Punto di forza sono i controlli interni serratissimi: effettuati ogni ora, 24 ore su 24, permettono di garantire standard qualitativi elevatissimi.

Tutto il materiale lavorato vanta la certificazione Eurocertplast e proviene dalla filiera del consorzio Corepla. "È tempo di smetterla di fare chiacchiere. La questione dei rifiuti riguarda tutti. Con questa operazione noi facciamo la nostra parte per trasformare il problema in una risorsa" ha concluso Bianchini.