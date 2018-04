Alloggi Erp nel comune di Baronisi: parte la vendita agli inquilini

Il Comune di Baronissi ha avviato il processo di vendita, agli inquilini, del patrimonio immobiliare Erp.

I dettagli

Il piano vendita darà la possibilità ai locatari di poter finalmente acquistare casa dopo anni di attesa. Possono avanzare istanza di acquisto gli assegnatari degli alloggi Erp che, alla data di scadenza dell'avviso, conducano l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quadriennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni. Gli assegnatari degli alloggi che rientrano nel piano vendita possono manifestare il loro interesse entro e non oltre il 25 maggio 2018.