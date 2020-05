“Wedding” in crisi, possibile ripresa a metà giugno in Campania

Si è tenuta, oggi, a Palazzo Santa Lucia, una riunione con i presidenti delle Camere di Commercio della Campania e con i rappresentanti degli operatori del settore "wedding".

Il summit

Nel corso dell'incontro sono state affrontate le problematiche relative alla possibilità di far riprendere le attività. “Si lavorerà in questi giorni, direttamente con la categorie interessate, per arrivare a una ripresa, con le necessarie prescrizioni, nella prossima metà del mese di giugno” fanno sapere dalla Regione Campania.​