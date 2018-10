Welcome Day, Confindustria Salerno accoglie i nuovi associati

Questa mattina, nella sede di Confindustria Salerno, il presidente Andrea Prete e il vice presidente con delega al marketing associativo Carmine Alfano, hanno dato il benvenuto alle nuove aziende associate.

La kermesse

L’evento, denominato Welcome Day, rappresenta un momento di ascolto per condividere con gli imprenditori neo iscritti attività, proposte ed esigenze con l’obiettivo di migliorare ed adeguare sempre di più l’Associazione a quanto richiesto dai propri associati. Durante l’incontro sono state presentate ai nuovi associati le linee programmatiche per i prossimi anni e sono state illustrate attività e servizi, ascoltando le motivazioni che hanno spinto gli imprenditori ad entrate nella squadra confindustriale. “Gli imprenditori che abbiamo incontrato oggi – ha dichiarato il presidente Prete – intendono, tramite Confindustria, dare il loro contributo per lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia consapevoli del ruolo che ognuno di noi svolge sul territorio. Chi fa impresa si misura ogni giorno con scelte importanti, Confindustria ha il compito di supportarli e accompagnarli in questo percorso, creando una rete virtuosa di confronto e crescita reciproci.”

L’elenco

Ecco le aziende che sono entrate a far parte di Confindustria Salerno da aprile 2018 ad oggi: 100% International Trade S.r.l. di Agropoli; Amocomunicare Srl di Salerno; Asso Srl di Sant'Arsenio; Balestrieri Holding S.R.L. di Angri; Bcc Capaccio Paestum di Capaccio; Boccia Spa di Salerno; Flamix Sas di Cava De' Tirreni; Gbs Srl di Fisciano; Girasole S.R.L. di Battipaglia; Ice Catering S.A.S. di Sarno; Infotel Sistemi S.R.L. di Battipaglia; Orza Antonio & C. S.A.S. di Battipaglia; Rcs 75 Community S.R.L. di Battipaglia; Re Build It S.R.L. di Salerno; Salerno Materiali Compositi S.R.L. di Cicerale; Tostini S.R.L. di Polla; Agotech S.R.L. di Sarno; Dc Engineering S.R.L. di Battipaglia; Fejo S.R.L. di Angri; Imaco S.R.L. di Battipaglia; Isola Medica S.R.L. di Salerno; Mecaprom Tco Italia Srl di Fisciano; Naddeo Technologies Srl di Scafati; Nunziata Tecnologie Agroalimentari S.R.L. di Sarno; Quattropuntozero Srls di Acerno; Rcs Impianti Tecnologici di Sant'Egidio Del Monte Albino; Stantup S.R.L. di Salerno; Capone Re S.R.L. di Salerno; Delnas International S.R.L. di Angri; Dome Box S.R.L. di Scafati; M.A.M. Plast S.R.L .di Fisciano; So.Ge. S.R.L. di Battipaglia; Tabit S.R.L. di Salerno; Yottanet S.R.L. di Maiori.