“Women Value Company”, tra le finaliste anche Incoerenze della salernitana Elena Salzano

Tra le finaliste italiane del premio “Women Value Company” c’è Incoerenze della salernitana Elena Salzano, agenzia di comunicazione integrata ed eventi che da 20 anni opera in tutta Italia in progetti di marketing, brand identity, editoria e storytelling per aziende, enti pubblici e associazioni.

L'evento

Il premio “Women Value Company” Intesa Sanpaolo per la Fondazione Bellisario è riservato alle PMI che si distinguono per le concrete e innovative strategie e politiche di inclusione, partecipazione, promozione e conciliazione per potenziare il contributo femminile in Azienda. L’evento conclusivo si terrà giovedì 23 maggio alle ore 16.30, a Palazzo Incontri, a Firenze.

La partecipazione

Hanno partecipato al concorso le imprese, sia pubbliche che private, che registrano buone performance economico-finanziarie e che si siano distinte nella valorizzazione del lavoro femminile e di gestione della gender diversity, attraverso i seguenti strumenti: servizi di conciliazione famiglia/lavoro, iniziative a favore della serena gestione del tempo libero (benefit, voucher, asili nido interni, etc), politiche flessibili di organizzazione del lavoro, politiche retributive di merito non discriminatorie, piani di sviluppi e valorizzazione delle competenze e carriere femminili. Il premio Women Value Company – Intesa Sanpaolo vuole coinvolgere il mondo della piccola e media imprenditoria in un percorso di empowerment femminile, dando visibilità alle pratiche virtuose e innovative che eliminano il gender gap e mettono le donne al centro del loro percorso di crescita e sviluppo. Il messaggio è chiaro: la valorizzazione del talento femminile e della parità di genere è una leva strategica per Imprese competitive.