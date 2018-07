Al via il 10° festival nazionale di voci nuove nel Cilento

"Note e giovani promesse" giunge al decimo anno... ! Il progetto nato nel 2009 da un'idea del Consiglio direttivo dell'Associazione Culturale L'Aurora di Torchiara ha la finalità di promuovere il talento artistico di giovani cantanti non professionisti che si cimentano sul palco nella pubblica piazza. Dopo aver superato le audizioni private i cantanti accedono alle semifinali, quindi il contest si articola su 2 semifinali ed una finale dove il gruppo degli artisti promossi alle audizioni viene suddiviso nelle 2 serate. Un'apposita commissione di esperti ed appassionati promuove all'incirca 5 cantanti su 10 per ogni semifinale, alla finalissima. Le serate sono veri e propri spettacoli di varietà con coreografie, effetti e ospiti di livello. Gli appuntamenti per questa stagione 2018: Prima semifinale Ascea Marina Piazza Europa 21 luglio 2018 ore 21,00 - Seconda semifinale Torchiara Piazza Torre 4 agosto 2018 ore 21,00 - Finalissima Agropoli Parco Pubblico 13 agosto 2018 ore 21,00

IL premio per il vincitore l’organizzazione di un concerto tutto suo in un teatro e l’organizzazione presieduta dal Direttore artistico Michele Calabrese per festeggiare adeguatamente i dieci anni quest’anno ha in programma un gran Galà nei mesi autunnali con data da stabilirsi doce si potranno ammirare tutti i campioni che si sono avvicendati dal 2009 ad oggi.