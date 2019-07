Crianza nell' ex chiesa dei Morticelli il 16 luglio

Dopo il successo della prima ottenuto in occasione della Giornata di Salerno Porte Aperte del 19 Maggio, ritorna a gran richiesta “Crianza”, lo spettacolo dei Morticelli. Martedì 16 Luglio, all’interno dell’ex chiesa di San Sebastiano Monte dei Morti, nel cuore di Salerno, alle ore 22:00 andrà in scena “Crianza”, in una versione inedita. La performance è stata costruita ad Hoc per i Morticelli da un esperimento di co-progettazione; una squadra di artisti salernitani, guidata da Flavia D’Aiello, cantastorie e burattinaia, regista e narratrice dello spettacolo, si è trovata a collaborare per la prima volta in seguito alla risposta di una Art Call lanciata dal collettivo Blam sul web. “Crianza” è uno spettacolo in costruzione, nato da un esperimento di creazione collettiva tra un gruppo di persone diverse: un contrabbasso, una ballerina, una performer, un video maker, un’illustratrice, una creativa e un gruppo di architetti che mossi dallo stesso spirito di condivisione hanno inventato la costruzione di uno spettacolo ed hanno messo su la prima “compagnia dei Morticelli!”

“A Morte nun tene Crianza, recita un antico proverbio , accomuna tutti in tutti gli spazi. Ecco allora che raccontiamo antiche storie per superare la paura della morte e le nuove paure che ci vengono da quest’epoca” ci racconta la regista e narratrice Flavia D’Aiello. Il sentimento della narrazione popolare si apre alle arti più contemporanee, per tenere viva la memoria e la futura storia della Chiesa del Monte dei Morti.



La piccola compagnia dei Morticelli:

Flavia D'Aiello_regia e narrazioni

Maria Elisabetta Nicastro_scenografia e attrezzi

Gabriele Pagliano_contrabbasso

Lucio Miele_percussioni

Francesca Turco_movimenti di scena

Rebecca Montagnaro_illustrazioni

Vincenzo Luca Forte_video

Blam_coordinamento



Il progetto “Crianza” rientra in SSMOL, il laboratorio urbano creativo che Blam, insieme con il DiARC-dipartimento di Architettura di Napoli – e il Comune di Salerno stanno portando avanti in un processo di rigenerazione urbana collaborativa che parte dal Riuso dell’ex chiesa dei “Morticelli”.

