All'Aquafarm in arrivo lo spettacolo "Benvenuti in Madagascar"

Arriva al Parco Acquatico Aquafarm in via Spineta Nuova a Battipaglia, lo spettacolo Benvenuti in Madagascar, da sabato 3 a domenica 18 agosto.

La trama

La storia: Marty, Alex, Gloria e Melman sono pronti per iniziare il loro viaggio nella natura. Dallo zoo di Central Park di New York arriveranno si nella natura, ma per un incidente di percorso, si ritroveranno direttamente in Africa. Precisamente nella baia di Ke’e beach, Madagascar. Qui inizieranno una serie di problemi di convivenza, causati soprattutto dagli attacchi di fame incontrollabili del leone Alex e dal fatto che il re della foresta proprio non riesce ad adattarsi a questo nuovo stile di vita. La storica amicizia tra Alex e Marty sarà duramente minata, ma grazie al resto della compagnia e della simpaticissima regina dei lemuri, regina Julien, che da asilo ai suoi nuovi amici, le cose andranno decisamente meglio. Alex ricorda chi sono i suoi veri amici, e capisce quale siano le sue priorità: l’Amicizia con Marty, Gloria e Melman prima di tutto.U no spettacolo che sottolinea l’importanza dell’amicizia.

Il cast

Francesca Canale, Antonio D’Amico, Martina Iacovazzo, Massimiliano Palumbo, Francesco Maria Sommaripa.

Coreografie: Fortuna Capasso e Davide Raimondo.

Corpo di ballo: Professional Ballet di Pina Testa.Se