Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello al Moroinjazz

Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte in concerto venerdì 13 aprile dalle ore 22.00 al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni con "Tandem". Gli artisti interpreteranno grandi canzoni e temi della musica internazionale, senza distinzione di genere: da “Oh Lady Be Good” di George Gershwin a “Luiza” di Antonio Carlos Jobim, dall’omaggio al grande Michel Legrand in una versione di “Windmills of your Mind”.In repertorio anche il tema del film “Taxi Driver” di Bernard Herrmann. Il brano conferma nuovamente, dopo l’interpretazione di “Nuovo Cinema Paradiso”, l’omaggio a Nino Rota e la sonorizzazione del film “Il Sorpasso”, la fascinazione di Bosso per il mondo del cinema. Spazio anche ai brani originali con “Wide Green Eyes e Dizzy's Blues” di Fabrizio Bosso e “Goodness Gracous” di Julian Oliver Mazzariello.