“A Maronn e Nott” a Sava: il Covid-19 non frena la fede

L'emergenza Covid-19 non ferma “A Maronn e Nott”. "Mancherà tutta la parte folkloristica e civile della serata, come d’altronde mancherà a tutto il programma della festa 2020, ma fortunatamente possiamo ancora percorrere la salita e arrivare alla nostra chiesetta dove c’è Maria Ss. Delle Grazie che ci aspetta. - fanno sapere gli organizzatori - Per quest’anno siamo chiamati -per via delle norme- ad accantonare quella che è la parte civile e folkloristica della festa come il carro trainato dai buoi, le luminarie, le bancarelle, le giostre, ecc. La fede è l’unica a rimanere, anzi, questa sarà più forte degli altri anni". Tanta emozione.

