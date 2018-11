Sagra della castagna e dei prodotti del sottobosco: ecco il menù

La Pro Loco di Acerno organizza la 43.esima edizione della sagra della castagna e dei prodotti del sottobosco, sabato 10 e domenica 11 novembre. Su il sipario e braci accese nonostante le scarse risorse economiche e il nemico di sempre, il Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu comunemente. detto Cinipide, che ha colpito i castagneti dell'intero comprensorio.

Il programma

Non solo sagra ma anche festa: giochi, escursioni guidate, sfilata di cavalli. Non mancherà una visita guidata nei castagneti con la possibilità di qualche cavalcata. E come in ogni festa che si rispetti, sarà la musica a fare da cornice alla sagra. Diversi gruppi folkloristici, infatti, allieteranno le due serate con canti e balli tradizionali. Tanta attesa per l'accensione del tradizionale falò in Piazza D'Aste, dove saranno preparati squisiti dolci, fatti con le castagne e caldarroste. E poi vino a volontà.

Il menù

Patate tipiche di Acerno fritte e cotte sotto la brace, pane cuotto del pastore, caciocavallo podolico impiccato, bruschettone con tartufo, fusilli al ragù di cinghiale, ravioli con ripieno di ricotta, ravioli con ripieno di funghi porcini, sanguinaccio, pasticelle, struffoli, murzulleti, scauratielli, pastiera di riso, pastiera di grano, taralli nasprati, vin brulè.

Info utili

Contattare i numeri telefonici 089869395 e 3395741954.