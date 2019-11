"Le acque dell'angelo": natura, escursioni e relax a pochi chilometri da Salerno

Cibo, natura, escursioni, relax: ecco la ricetta vincente di Acque dell'Angelo. L'evento è in programma il 10 novembre, è promosso dal Comune di Montoro, nella provincia avellinese, ma è già cerchiato in rosso sull'agenda di tanti escursionisti salernitani provenienti in particolare dalla vicina Valle dell'Irno.

La giornata

Si comincia alle ore 9 in località Preturo. Dopo i saluti istituzionali delle autorità, il sindaco Girolamo Giaquinto, il vicesindaco Francesco Tolino, il presidente del C.A.I. Vito Abate e la vicepresidente Francesca Bellucci inaugureranno il percorso che partirà dalla sorgente Laura e si dividerà in due tracciati di lunghezza diversa.

Obiettivo

La finalità della passeggiata nella natura incontaminata con succesiva sosta per i golosi è valorizzare il territorio attraverso un'azione di conoscenza diretta dei paesaggi, della cultura, delle tradizioni popolari e dei prodotti tipici. Il percorso fa da apripista ad un ricco programma di appuntamenti escursionistici che interesseranno tutto il territorio. "Facciamo in modo che si apra una diversa prospettiva rispetto ai nostri angoli di natura, ai nostri differenti paesaggi, alle nostre ricchezze guardate distrattamente", commenta il vicesindaco Francesco Tolino.