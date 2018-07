“Actor Dei – L’Attore di Dio” al Lin•ora Village di Capaccio Paestum.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un musical per raccontare la straordinaria vita di Padre Pio. Lo spettacolo, “Actor Dei – L’Attore di Dio”, scritto da Attilio Fontana e Mariagrazia Fontana, Francesco Ventura, Antonio Carluccio e Michela Andreozzi, andrà in scena il 21 luglio alle 21.30 sul palco del Lin•ora Village, in località Linora di Capaccio Paestum.

Il musical ripercorre le tappe della vita del santo di Pietrelcina, una delle figure più amate dei nostri tempi. Quarantacinque giovani artisti, tra attori, cantati e ballerini, diretti da Bruno Garofalo con le coreografie di Orazio Caiti, racconteranno la vita di Padre Pio attraverso tra grandi momenti: dall’infanzia al miracolo delle stimmate, la sua vita a San Giovanni Rotondo fino alla morte della madre, le traversie dalla nascita della Casa Sollievo della Sofferenza fino alla sua completa realizzazione.

A interpretare il frate con le stimmate sarà Attilio Fontana, che è anche l’autore e il direttore musicale dello spettacolo.

“Actor Dei – L’Attore di Dio” rappresenta, quindi, il sogno di un uomo semplice che era un “attore” nelle mani di un grande “regista”, Dio, il sogno di un uomo che oggi torna a parlare, attraverso il musical, con la forza del suo spirito senza uguali.

I biglietti sono disponibili in prevendita sui siti web Ticketone e Go2, oppure si possono acquistare presso i botteghini del Lin•ora Village.

NB L'Ufficio Stampa si riserva a suo insindacabile giudizio di accogliere la richiesta.