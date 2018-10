Aeromodellismo acquatico all'Oasi Alento: ecco il programma

Domenica 7 ottobre, all'Oasi del fiume Alento, a Prignano Cilento, è in programma Alento in volo,. dalle ore 9 alle 17. La manifestazione di aeromodellismo acquatico è visibile gratis per tutti. Lo spettacolo è incluso nel ticket d'ingresso per gli adulti, gratis per i bambini. E' disponibile un servizio navetta con bus elettrico, dall'info point alla spiaggia del lago, durante la mattinata. Ingresso e visite guidate 6 euro (bambini gratis).