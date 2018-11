Agropoli si “veste” dei colori del Natale: domani l'accensione delle luminarie e dell’albero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ in programma domani, sabato 1 dicembre, l’accensione delle luminarie artistiche e dell’albero di Natale, che verrà posizionato in Piazza Vittorio Veneto. Lo start, che illuminerà a festa la città di Agropoli, è previsto alle ore 17,30. Sarà il sindaco Adamo Coppola, dal castello angioino-aragonese, a premere fisicamente l’interruttore, che attiverà di fatto il “vestito” natalizio di luci e colori, che permarrà fino al prossimo 6 gennaio 2019. Tale input darà anche il via al ricco calendario di eventi, organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con i commercianti del posto e le associazioni, in occasione del Natale 2018. Alle ore 19,30 presso la chiesa di San Francesco si terrà il primo degli otto appuntamenti di musica nelle chiese, a cura di Officina 72 e Confesercenti.

Ad esibirsi Arechi Strings Quartet. Lunedì 3 dicembre, alle ore 18.00, presso il Cineteatro “E. De Filippo”, sarà la volta di “Veni, vidi, risi” – Convegno ironico sulla letteratura umoristica. Interverranno: Stefano Sarcinelli, Francesco Paolantoni, Lorenzo Hengheller, David Riondino, Pierluigi Iorio, Barbara Maurano, Michele Caccamo, Giobbe Covatta, Carlotta Mazzoncini. Dalle ore 18.00 alle 21.00 di venerdì 7 dicembre, la musica animerà il centro cittadino. In piazza Vittorio Veneto, si esibirà Rosario Tedesco, “laureato” pochi giorni fa campione del web a “Tale e quale show”, il fortunato programma condotto da Carlo Conti su Rai Uno; nel Corso Garibaldi ci saranno Mary e Max; in via Mazzini Foresta, Accarino e Vairo Group. Il tutto è a cura dei commercianti delle vie indicate. Alle ore 20,45 spazio al teatro unito alla musica, con “Sinfonie in Sal maggiore” con Sal Da Vinci, presso il Cineteatro “E. De Filippo” (spettacolo a pagamento). Da sabato 8 dicembre, si entrerà nel vivo con il “Natale gentile”: Agropoli diventerà un luogo magico popolato da elfi e da creature fantastiche che accompagneranno i bambini in un mondo fatato. Partendo da Piazza Vittorio Veneto (che diventerà la Piazza degli Elfi), un percorso guiderà i visitatori verso la città alta ed il castello, passando per via Piave, via Mazzini, Piazza della Mercanzia, consentendo l’incontro con gli artigiani e le botteghe di Agropoli, nelle cui adiacenze verranno attivate tutta una serie di attrazioni e di laboratori. Al capolinea del percorso, presso il “Castello incantato” (a cura dell’associazione Ercula), ad attendere i bambini nella sua dimora, ci sarà Babbo Natale.

Nello stesso giorno prenderà il via, nelle sale del castello, la mostra dei presepi artistici (a cura del maestro Arturo Quaglia). Nel centro cittadino, prenderà posto la Natività, realizzata a cura dell’associazione “Il Carro”, con personaggi di grande impatto. In via Pecora, sarà posizionata invece una console X Box One gigante (a cura di Forum dei giovani, in collaborazione con via Petrarca Boutique e Nero Café). Il progetto è cofinanziato a valere sulle risorse POC CAMPANIA 2014-2020 Linea strategica 2.4 – Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e Cultura.