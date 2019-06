Le Cotoniere ospita Alberto Urso, il vincitore di Amici

Alberto Urso, il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi sarà ospite a Le Cotoniere oggi, giovedì 6 giugno, alle ore 17. Ha conquistato il pubblico televisivo e la critica al termine di un coinvolgente testa a testa con Giordana. La sua voce da tenore è stata definita dolcissima. Fan mobilitati.

Il programma e info utili

Alberto Urso firmerà le copie del suo primo album "Solo". Il pass per l’accesso al firmacopie sarà distribuito presso il desk presente in Galleria nei seguenti orari: giovedì 6 giugno fino alle ore 20. I pass sono numerati e verranno rilasciati solo a seguito della consegna dell'apposita liberatoria che, in caso di minore, deve essere necessariamente compilata e firmata da un genitore con acclusa la fotocopia del documento di identità di quest'ultimo. La liberatoria può essere scaricata al seguente link http://bit.ly/cotoniere-liberatoria In seguito, per ricevere il pass verrà rilasciato solo dopo aver mostrato alla hostess del Centro il CD "Solo" non ancora autografato. Un pass permette l’accesso ad un fan ad eccezione del nucleo familiare.