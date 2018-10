Alessandra Amoroso al PalaSele: bis a grande richiesta, il 4 maggio 2019

Alessandra Amoroso concede il bis al PalaSele. Complice la grande richiesta degli spettatori, raddoppiano alcune date del “10 TOUR”, comprese quelle di Eboli: al concerto già annunciato del 23 marzo, si aggiunge una nuova data sempre al PalaSele il 4 maggio 2019. I biglietti per la nuova data, a cura di Anni 60 produzioni, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it da oggi, 16 ottobre, alle ore 18 e nei punti vendita autorizzati da giovedì 18 ottobre alle ore 18. Per informazioni: 089 4688156.

Il concerto

Alessandra Amoroso porterà in tour “10”, il suo nuovo album di canzoni inedite che, a una sola settimana dall’uscita, dopo il debutto al #1 della classifica FIMI – GFK, è subito certificato DISCO D’ORO. Certificazione ORO anche per “LA STESSA”, il primo singolo estratto da “10”. Si tratta di un disco di canzoni inedite, un album positivo, gioioso, raggiante, colorato e pieno di vita.

Gli eventi del 2019

Salgono così a cinque i concerti annunciati per il 2019 live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli, dove sono già attesi gli show di Emma (18 febbraio), Alessandra Amoroso (23 marzo prima data e 4 maggio nuova data), Thegiornalisti( 28 marzo), Fedez (30 marzo).

I prossimi appuntamenti

I riflettori del PalaSele si riaccenderanno intanto tra meno di un mese con Laura Pausini e il suo FATTI SENTIRE - WORLDWIDE TOUR 2018 in scena sabato 3 e domenica 4 novembre. A seguire, il doppio appuntamento con Claudio Baglioni il 10 novembre e 11 novembre con AL CENTRO TOUR, mentre il 5 dicembre toccherà a Cesare Cremonini calcare il palco del PalaSele con il suo acclamato CREMONINI LIVE 2018 e il 13 dicembre ai Negramaro con l’AMORE CHE TORNI TOUR INDOOR 2018.