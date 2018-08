Alessandro Siani a Castellabate il 16 agosto

Alessandro Siani ritorna nella "sua" Castellabate, set cinematografico del film "Benvenuti al Sud". Stavolta l'attore sarà di scena a Santa Maria di Castellabate, il 16 agosto, nell'elegante Villa Matarazzo, tappa del Felicità Tour, dalle ore 21.30. Costo del biglietto da 50 a 23 euro (in base al settore) compresa prevendita.

La presentazione di Siani

"E' un gran ritorno ai monologhi dal vivo - ha detto l'attore - in questo viaggio artistico non sarò da solo ma ad accompagnarmi ci sarà il maestro e compositore Umberto Scipione che dal vivo suonerà e segnerà le tappe cinematografiche della mia carriera, da "Benvenuti al Sud" passando per "Il Principe Abusivo" e si "Accettano Miracoli" per concludersi con "Mister Felicità". I monologhi saranno l’occasione per raccontare non solo il dietro le quinte di queste pellicole, ma anche l’opportunità per poter parlare delle differenze tra nord e sud, tra ricchi e poveri e di sviscerare quelle che si propongono come le nuove tendenze religiose, ma soprattutto evidenziare i tic e le manie di una società divisa tra ottimisti e pessimisti, tra disperati di professione e sognatori disoccupati. Tutto questo per un unico obiettivo: divertirsi insieme!. Anche perché, come dico nel film ‘’Mister Felicità’’, "quando si è da soli la felicità dura poco, ma se condivisa dura nu’ poco e cchiu’’.