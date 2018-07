Dal libro al film: Alexandre Espigares presenta il suo Zanna Bianca

La notizia è in coda: arriva in conferenza stampa dopo la presentazione di "Zanna Bianca", la condivisione di effetti speciali e dei trucchi, la confessione di timori - poi fugati - di non riuscire a rendere nel film il realismo e l'atmosfera raccontati dal libro. La notizia, raccontata con gli occhi del cuore e coniugata al futuro, la fornisce Alexandre Espigares, regista e animatore lussemburghese. "In futuro - dice - vorrei realizzare un film horror in live action. I film di animazione, rispetto a quelli con attori veri, hanno un'architettura complessa: si perde molto tempo e infatti ci sono voluti tre-quattro anni per realizzarlo. Cercavano un regista e sono stato contento di poter lavorare su un progetto non mio, perché all'apparenza mi ha deresponsabilizzato ma nello stesso tempo mi ha permesso di liberare la creatività".

Le difficoltà

Ci sono differenze tra il libro e il film. Differenze inevitabili, perché il codice linguistico è diverso, così come il mezzo di comunicazione utilizzato: "Quando raccontiamo una favola ai bambini e dobbiamo leggere loro i passaggi più crudeli e cruenti - ad esempio il cacciatore che deve portare il cuore di Biancaneve alla regina - proviamo sempre ad addolcire il nostro racconto ma dovremmo anche tener conto del fatto che i bambini non hanno un grado di percezione della crudeltà così forte e marcato, p ro p rio p erché sono p iccini. In video è diverso: c'è un'immagine, è difficile camuffare. Ecco p erché la difficoltà p iù grande è stata trovare un p unto di equilibrio tra la necessità di non dis p erdere realismo e intensità del libro e la ca p acità di rendere il film a misura di bambino e di famiglia. Le p ersone p ensano che debba esserci un film di animazione con battute e gag ogni secondo. Non è così".

La scheda

Alexandre Espigares è un regista e animatore lussemburghese. I suoi lavori di animazione includono molti progetti importanti quali la serie televisiva animata della Lucasfilm, "Star Wars – The Clone Wars", e 9 lungometraggi, fra cui, "Happy Feet 2" e "Iron Man 3". Nel 2018 dirige il suo primo lungometraggio animato per il cinema, "Zanna Bianca", basato sul romanzo di Jack London. Nel 2014 ha vinto l'Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione con "Mr. Hublot", che ha co-diretto. La sua è una carriera internazionale lunga 17 anni, che abbraccia 4 continenti.