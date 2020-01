“Alla meta” di Thomas Bernhard in scena al teatro Ghirelli

Secondo appuntamento del 2020 per quinta edizione di Mutaverso Teatro, stagione teatrale a Salerno.

Un altro grande classico della drammaturgia del Novecento per il focus sulla compagnia Teatrino Giullare di Sasso Marconi (BO), attiva in Italia e altrettanto impegnata in tournée internazionali in ben 35 paesi del mondo, che torna in Campania dopo lunghi anni di assenza a Salerno presso il Teatro Ghirelli il 23 gennaio alle ore 21:



ALLA META

di Thomas Bernhard

costruito, diretto e interpretato da Giulia dell’Ongaro, Enrico Deotti

traduzione Eugenio Bernardi

con il sostegno di Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna



Riconoscimenti:

PROGETTO PREMIO SPECIALE UBU



Qui tutto si muove in modo innaturale che è poi la cosa più naturale del mondo.

Thomas Bernhard



Un confronto con il delirio verbale di Thomas Bernhard e con la vertiginosa profondità della sua scrittura. L’umanità alterata dei personaggi di Bernhard si incontra felicemente con la poetica del Teatrino Giullare che ha fatto del rapporto tra umano ed artificio il proprio terreno di ricerca. La messa in scena esalta, con soluzioni sceniche sorprendenti, il ritmo e la natura fascinosamente ambigua della pièce.

Una madre poco umana ed una figlia rigida preparano la loro consueta partenza per il mare; tra vecchi vestiti e vecchi ricordi, aleggia l’agitazione per l’imminente arrivo del nuovo e quasi sconosciuto compagno di viaggio.

Il rituale del fare e disfare le valige e la sensazione angosciosa di raggiungere una meta che già sappiamo essere deludente, raccontate da un grande autore spigoloso cinico lucidissimo controverso divertente e cupo.



Avvincente. La forza della prosa di Thomas Bernhard misteriosamente si impone.

Masolino D’Amico, La Stampa



Un piccolo gioiello. […] Notevole coraggio drammaturgico. […]

Claudia Cannella, Corriere della Sera



Il lavoro sulla drammaturgia contemporanea di Enrico Deotti e della bravissima Giulia Dall’Ongaro si conferma oggi uno dei più notevoli nel panorama teatrale italiano e forse, si potrebbe dire, il sogno recondito di molti drammaturghi.

Lucia Cominoli, Klpteatro



BIGLIETTO UNICO INTERO euro 12

(Per chi acquista anche il biglietto per lo spettacolo “Finale di partita” di Samuel Beckett del 22 gennaio, il costo è di € 18,00 per entrambi gli ingressi)

PER CONTATTI info@erreteatro.it | 329 4022021

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER www.erreteatro.it

PRESS stampa@erreteatro.it | 329 4022021

Gallery