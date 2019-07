Altavilla Silentina ospita il primo raduno delle majorettes

Si terrà domenica 14 luglio ad Altavilla Silentina il primo Raduno di Gruppi Majorettes e Bande Musicali da Parata “Alle Porte del Cilento”. L'evento, che vanta il Patrocinio morale della Regione Campania e della Provincia, e del Comune di Altavilla Silentina, è stato organizzato dal Club Majorettes “Le Ginestre” e dall'Accademia musicale “V. Bellini” di Altavilla Silentina. Sei i gruppi partecipanti, provenienti dalla provincia di Salerno, Caserta e Cosenza, che domenica 14 luglio, si esibiranno per le vie del paese.



La presentazione

“Abbiamo organizzato questo evento – spiega la prof.ssa Mirella Manduca, ideatrice e fondatrice del Club Majorettes – per promuovere il territorio di Altavilla e favorire la conoscenza tra nuovi gruppi. È importante riconoscere – continua – che al di fuori dei confini del nostro territorio c'è un mondo da scoprire”. Il Club Majorettes “Le Ginestre” nasce nel 2017 e conta attualmente 23 atlete e 3 tamburini. “Siamo entusiasti dei traguardi raggiunti in questi due anni – afferma Mirella – abbiamo scoperto che il nostro territorio è pieno di giovani talenti, il nostro Club, infatti, è in continua crescita. E con questo Raduno – continua – punteremo ulteriormente a far conoscere il twirling, disciplina sportiva delle Majorettes, un connubio tra musica e sport, ma soprattutto un mix di eleganza, stile e spettacolo”.

Il programma



Il Raduno “Alle porte del Cilento” avrà inizio alle ore 13:30 presso il Convento San Francesco, con l'accoglienza dei gruppi e un rinfresco offerto dal Caseificio La Contadina e dal Ristorante il Normanno di Altavilla Silentina. Seguirà il trasferimento presso l'Auditorium Comunale, con un momento di conoscenza e promozione del territorio curato dalla dott. ssa Antonella Sammartino e dalla Consigliera delegata alla Cultura, dott. ssa Katja Taurone. Dalle ore 17:00, la parata in un unico corteo con tutti i gruppi partecipanti per le vie del paese, e l'arrivo finale in Piazza Umberto I, dove avverrà la presentazione e l'esibizione di tutti i gruppi con carosello finale. “Estendo a tutti il nostro invito – conclude Mirella – per scoprire insieme la bellezza del nostro borgo, della musica, dello sport, e soprattutto delle nostre atlete!”.