Giovi si prepara all'alzata del panno in onore di Santa Maria dei Campi. Si comincia sabato 21 aprile alle ore 18.30 con il Santo Rosario. Seguirà alle ore 19 la solenne celebrazione eucaristica. Alle ore 20, fiaccolata in onore della Madonna e alzata del Panno in piazza Matteo Rassica, Casa D'Amato.