Amalfi, matinée musicale e visite guidate nella Valle delle Ferriere

La Valle delle Ferriere ad Amalfi si apre alla musica, con una passeggiata coronata da un concerto per strumenti a fiato eseguito da un quartetto di corni, nella mattinata di domenica 9 settembre. “... e la Valle risuona” è il nome dell'insolito evento, speciale e a numero chiuso dietro prenotazione, che nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Amalfi e di Scala e i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Caserta, che gestiscono l'area di Riserva Naturale Orientata Valle delle Ferriere. “ … e la Valle risuona” è inserito nel programma di “Scala sound trek. Percorsi tra musica e natura”

Il programma

L'appuntamento è per domenica mattina alle ore 9. Due sono i punti di raccolta per quanti prenotano telefonando ai numeri 333.204.18.80 oppure 331.441.26.05. Il primo è in Piazza San Giovanni a Pontone di Ravello, per quanti scelgono di arrivare alla Valle delle Ferriere per l'accesso laterale più in quota. L'altro è a piazza Duomo di Amalfi, per quanti preferiscono l'itinerario che risale su per tutta la città, attraversa la Valle dei Mulini con le sue antiche cartiere, per spingersi poi fino alla Valle delle Ferriere. I due gruppi saranno affidati a guide autorizzate che mostreranno tutte le bellezze naturalistiche della Valle, nascosta tra i Monti Lattari, attraversata da un ruscello che crea spettacolari cascate e giochi d'acqua e che è il vero e proprio gioiello segreto di Amalfi. Un ecosistema singolare. Basti pensare che solo qui, come in pochissimi altri posti al mondo, sopravvive un "fossile vivente", una felce risalente al Terziario.

Nuova tappa

Alle ore 11, i gruppi si ritroveranno e nella cornice naturale data da uno degli scorci più belli delle cascate della Valle delle Ferriere e assisteranno al concerto del quartetto di corni Musikanten. In programma tra l'altro musiche di Weber, Rossini, Wagner e Morricone, che in maniera perfetta si uniranno al canto dell'acqua del rio Canneto. “... e la Valle risuona” diventa così occasione per scoprire, guidati da esperti conoscitori della zona, una delle attrazioni naturalistiche più belle dei Monti Lattari, un ecosistema unico che per lungo tempo è rimasto fuori dalle mete classiche della Costiera Amalfitana, ma che da qualche anno si sta affermando come uno dei luoghi di visita più apprezzati dai turisti. Un'area alla quale però si può accedere solo a numero chiuso e previa autorizzazione dei Carabinieri del Nucleo Biodiversità di Caserta. In occasione del concerto, l'accesso alla Valle delle Ferriere sarà regolarmente consentito a quanti prenoteranno la partecipazione all'evento.