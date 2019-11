La festa di Sant'Andrea e la processione subacquea: cresce l'attesa in Costiera

Ad Amalfi, il 30 novembre, arriva in in spiaggia la statua del patrono Sant'Andrea per la benedizione del Mare.

Il programma

Si comincia con la processione al mattino dopo la messa delle ore 10. La statua poi verrà portata in spiaggia per la benedizione del mare.

Processione subacquea

Il 7 dicembre, invece, in scena la caratteristica processione subacquea alla Grotta dello Smeraldo. Alle ore 15, spazio alla cerimonia religiosa. Dalle ore 16, processione subacquea con omaggio al bambinello deposto nel primo presepe sottomarino realizzato in Italia, per la prima volta, in ceramica di Vietri nel 1964.