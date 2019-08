Amalfi, in piazza Duomo il Vintage Live di Frankie & Canthina Band

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Musica live eseguita da musicisti di razza in piazza Duomo ad Amalfi con Frankie & Canthina Band e il loro Vintage Live in piazza Duomo, venerdì 9 agosto 2019 alle ore 22.00. L'appuntamento, ad ingresso gratuito, rientra nel cartellone di eventi estivi promosso dall'Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, a cura dell'assessore a cultura, beni cultirali, tradizioni ed eventi Enza Cobalto. Sul suggestivo palco naturale che si staglia ai piedi della scala monumentale della Cattedrale di Sant'Andrea, venerdì sera ci sarà una coinvolgente serata soul, funky, dance con protagonista la storica band romana, che da 25 anni miete successi in Italia e all'estero. Sul palco lasciano fiumi di Earth Wind & Fire e Kool & The Gang sfuggendo alla definizione, un po' semplicistica, di “tribute band”. Cresciuti tra le frequenze basse di Barry White e quelle alte di Michael Jackson, tra i fiati degli EW&F e il jazz di Quincy Jones, la voce calda di Luther Vandross e l’eleganza degli Chic, il funky di KC & The Sunshine Band, i popolari Donna Summer, Gloria Gaynor, Whispers, Delegation. Ritmi ed influenze che verranno tutti fuori nel corso della serata Live Vintage in piazza Domo ad Amalfi. Trascinanti e coinvolgenti, Frankie e Canthina Band trasmetteranno entusiasmo e gioia, facendo ballare la piazza intera. Con Frankie Lovecchio lead vocal, Massimo Ida' keyboards & background vocal, Fabio Sinigaglia guitar & background vocal, Marco Iannarilli bass, Marcello Surace drums, Giancarlo Ciminelli trumpet, Franco Marinacci sax. Musicisti che hanno il live nel sangue, non a caso negli anni sono stati colonne dei tour di artisti come, tra gli altri, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Giorgia, Mia Martini, Alex Britti. Come band, da 25 anni suonano dal vivo nei club e nelle piazze di tutta Italia e all’estero, con i loro live e pregiandosi di collaborazioni con artisti del calibro di Kid Creole & The Coconuts, Delegation, The Trammps, Kool & The Gang, The Real Thing, The Ritchie Family, Gloria Gaynor, Amii Stewart. Hanno al loro attivo 3 Cd "The First (2001)" e "Past2Present (2006)" e "20 th YEAR" il loro ultimo lavoro di brani inediti di recente pubblicazione, oltre che alla partecipazioni a molti programmi televisivi nazionali.