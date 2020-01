Impegno sociale e amore per l'ambiente: jam session al Myoho

Venerdì 17 gennaio, alle ore 20:30, a Salerno, sarà in programma una jam session di coscienze e sensibilità. L’evento, che unisce impegno sociale e amore per l'ambiente, si svolgerà nella saletta del MYOHO lounge bar, un locale realizzato con materiali di recupero dall'atmosfera intima e un po’ retrò. Un nuovo progetto innovativo ed eco-friendly, che strizza l’occhio alla politica del “plastic-free”.

Il programma

All’incontro parteciperanno i ragazzi dell’associazione VOGLIO UN MONDO PULITO, un gruppo di giovani salernitani, impegnati a ripulire e a tenere pulite le spiagge della città dall’immondizia di ogni genere, soprattutto da quella prodotta dall’inciviltà che caratterizza i nostri tempi. Si legge nella pagina Facebook dell'associazione: “Nessuno ha mai commesso errore più grande di chi non fece niente perché poteva fare poco”. Questa frase di Edmund Burke traduce ciò che l’alacrità e l’entusiasmo dell’associazione ha reso in azioni, insegnando che il poco è già molto per arginare quel niente che rischia di divorare tutto e tutti. Sarà presente alla serata anche l’artista McNenya, il quale ha realizzato dei pannelli artistici, utilizzando solo materiali trovati in spiaggia, oltre ad esporre alcune delle sue opere di denuncia, finalizzate a sensibilizzare le persone a recuperare un rapporto sano con la natura. Prenderà parte all’iniziativa anche lo scrittore Gerardo Magliacano, che interverrà nella jam con il suo SERVI della GLEBA e con i suoi progetti a difesa dell’ambiente. Diverse sensibilità, attraverso il loro estro e impegno, si metteranno al servizio della nostra terra, dell’ambiente e della società. "Vogliamo un mondo pulito" sarà lo slogan della serata.