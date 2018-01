"La Guerra dei Roses": Ambra Angiolini a Giffoni Teatro, il 9 gennaio

Ambra Angiolini in scena a Giffoni Teatro, il 9 gennaio alle ore 21, con "La Guerra dei Roses". Prima romanzo di Warren Adler, poi nel 1989 film di culto con Michael Douglas e Kathleen Turner e la regia di Danny De Vito, ora a teatro con i diabolici Ambra Angiolini e Matteo Cremon, insieme con Massimo Cagnina ed Emanuela Guaiana. Nella Sala Truffaut della Cittadella del Cinema sarà rappresentata la parabola sentimentale della celebre coppia.

"E' una commedia straordinaria – ha spiegato il regista Filippo Dini - comica e crudele al tempo stesso. Adler racconta una delle più straordinarie deflagrazioni dei sentimenti, la separazione di due che si sono molto amati: la grandezza del loro amore si rispecchia nella sua fine. Così violenta da essere paragonata a una guerra. In questo caso il riferimento è a quella storica, intestina a una famiglia reale, la “Guerra delle due Rose” britannica". La storia è nota: due coniugi, dopo 18 anni di amore, cominciano a detestarsi e a farsi la guerra in vista della separazione. Lui ricco e ambizioso uomo d’affari, tronfio della sua fortunata carriera; lei una moglie obbediente, ma mai dimessa, che lo ha accompagnato nella sua brillante ascesa, con amore, stima profonda e un pizzico di fascinazione per le piccole e grandi comodità conquistate.

