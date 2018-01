Reading con Amleto De Silva a Giffoni Valle Piana: "I nuovi dieci peggio"

Sabato 20 gennaio al Central Cafè, il grande Amleto De Silva presenta "I Dieci Nuovi Peggio". Il libro descrive la società odierna con ironia.

Quali sono le dieci peggiori apericene? E i dieci peggiori cretini che trovate sempre in fila al bancomat davanti a voi? E ancora, i dieci peggiori scrittori che si pavoneggiano su Facebook? E le loro groupies adoranti? E che dire dei dieci peggio allenatori di pallone? Tra battute e risate, lo scrittore sarà accompagnato dalla musica di Stefano Giuliano al Sax e di Domenico Andria al Contrabbasso. Non sarà un vero Reading, ma piuttosto saranno due chiacchiere, un po' di vino e buona musica.

La scheda

Amleto De Silva nasce a Napoli, cresce a Salerno e infine si trasferisce a Roma,dove vive; il risultato è che si perde in tutte e tre le città.

Comincia a scrivere, con le illustrazioni di Sara Migneco, come vignettista, su Cuore, Smemoranda e altre testate. Nel 2000 vince il premio satira politica di Forte dei Marmi,anche se ultimamente sta pensando di restituirlo. Il suo famigerato blog è www.amlo.it. Collabora come autore con Enrico Montesano, poi scrive Statti attento da me (di cui sta per uscire un’edizione deluxe) e La nobile arte di misurarsi la palla, e due saggi di costume, Stronzology e Degenerati, per Liberaria. Nel 2016 è stata la volta de Il Dizionario Illustrato dei #giovanimerda (Magic Press Edizioni) con le illustrazioni di Boban Pesov, vignettista/youtuber tra i più seguiti in Italia. Con la fida Migneco realizza le vignette per “7 e mezzo”, la posta di Lilli Gruber su 7-Corriere della Sera. Ha tradotto diversi graphic novel per MPE (Vikings, The Electric Sublime; Jim Thompson: L’assassino che è in me) e Mondadori (Indeh). Scrive la rubrica Spoiler, che parla di serie tv inedite,per TvZap (gruppo Espresso) e Playlist e On Writing per ilmiolibro.it (gruppo Espresso). Porta in giro degli spettacoli, tra cui Amleto fa Cirano con l’Inglese (con Edoardo Inglese), I Dieci Peggio (stand up comedy) e Non muore nessuno, dal romanzo di Sergio Claudio Perroni (Bompiani). Sebbene i suoi amici lo sfottano per il suo look da attempato diggei, egli è molto fiero del fatto che sa indossare. Direzione Artistica Concetta Gibaldi