Anastacia in concerto il 22 agosto a Sapri

Arriva la conferma: la cantante americana Anastacia sarà in concerto a Sapri il 22 agosto. Un evento internazionale per la cittadina del Golfo di Policastro. Anastacia si esibirà sul Lungomare, nell'ambito della rassegna 'Sapri Anni 60'. Biglietti in vendita attraverso il circuito Etes: costo da 57 a 37 euro.

La scheda

Anastacia è un artista di fama mondiale. Ha venduto 50 milioni di dischi, ha pubblicato sette album e due raccolte. Il suo tour europeo si svolge in Olanda, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca, Ungheria. In Italia in scena a Brescia, Roma, Bologna e Milano. Ad agosto la tappa di Sapri, al momento l'unica nel sud Italia.