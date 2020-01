Angelo Di Gennaro inaugura la rassegna di cabaret al Teatro Nuovo

Sabato 11 gennaio alle ore 21 e domenica 12 gennaio alle ore 18.30 al Teatro Nuovo di Salerno Angelo Di Gennaro, beniamino del pubblico salernitano, si esibirà ne "Il Comico al servizio del Cittadino". Uno spettacolo tutto da ridere, nel quale Di Gennaro sfodererà i suoi cavalli di battaglia, ma anche nuovi e divertenti sketch.

La programmazione



Si tratta del primo appuntamento della rassegna di Cabaret "Non ci resta che ridere", in programma al Nuovo. Due gli altri appuntamenti della rassegna: sabato 8 e domenica 9 febbraio è in programma lo show di Rosalia Porcaro, intitolato "Donne", mentre sabato 28 e domenica 29 marzo ci sarà Tony Tammaro, con il suo "Acoustic show". Tre eccellenti spettacoli, per i quali è possibile anche sottoscrivere tessera di abbonamento, al costo complessivo di 35 euro. Info e prenotazioni, telefono 089220886 (botteghino).