"Aniello controsenso": una mostra per ricordare il pittore di Pastena

"I ragazzi dei quarteri", cioè della zona est di Salerno, lo chiamavano con lo "scambianome": Aniello Controsenso. Fu facile trovare un'etichetta univoca di riconoscimento, perché lui - Aniello Torretta - era un motociclista bizzarro, non curante del codice della strada. Era un pittore, era un personaggio: barba incolta e infradito, Aniello tracciava a modo suo le rotte di Pastena... controsenso. Aniello correva: una mano sul manubrio, l'altra per fermare le sue opere d'arte vicino al petto - quasi ad incollarle - per evitare che il controsenso diventasse anche controvento. "Aniello, dove vai?". Quando sfrecciava lui, tra via Corenzio e via Loria, i ragazzi stoppavano il pallone Supersantos, scavalcavano di nuovo la recinzione del vecchio Liceo Severi e lo rincorrevano per rivolgergli la domanda, incuriositi da una persona di altri tempi, già a fine anni '80. Era un uomo silenzioso ma loquace nello stesso tempo perché lui - il pittore controsenso - parlava con gli occhi e attraverso la sua ispiratissima tela.

L'evento

Anni dopo - e per il secondo anno di fila - i ricordi rivivono in una mostra che è anche happening, in programma venerdì 6 luglio alle ore 20, al Caffè Diem, nella sua via Loria. "E’ dall’opera torrettiana che intendiamo ripartire con la riedizione ControSenso in memoria di Aniello Torretta - spiegano gli organizzatori -. Nella mostra dei suoi quadri vogliamo evidenziare l’opera dell’artista nel periodo che va dagli anni ‘60 agli anni ’80, non perché non si apprezzino i quadri in olio su tela dell’ultimo periodo di vita dell’artista, ma perché vogliamo prediligere le sue tante opere che sembrano incompiute e i disegni su cartoncino intrisi di storia e vissuto. In mostra ci sarà quell’arte che praticava per le strade di Pastena insieme alla gente che lo circondava, che restava incuriosita, affascinata, attratta ed estasiata dai continui happening artistici che Aniello ci regalava attraverso l’arte".

Il tema

La riedizione dell’evento ControSenso in memoria di Aniello Torretta, nell’era della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, si concentra sulle immagini che esperti grafici e artisti hanno disegnato durante la costruzione del primo evento, tenutosi lo scorso anno al Parco del Mercatello e che adesso hanno riprodotto in serie su t-shirt per diffondere e rievocare attraverso l’immagine di Aniello un tempo vissuto insieme, la memoria che sembra essere rimossa o non più viva collettivamente ma sempre più relegata nel personale-privato di chi possiede un quadro dell’artista o semplici ricordi.