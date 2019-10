"Animals" a Le Cotoniere: animali di peluche a grandezza naturale

Approda a Salerno, per la prima volta in Campania, “Animals – Conoscere gli animali rispettandoli”, la grande mostra itinerante che ha per protagonisti 144 animali di peluche a grandezza naturale, suddivisi in otto aree rappresentanti i loro habitat, per ricreare la magia della natura.

La mostra

Sarà visitabile dal 25 ottobre al 10 novembre e in questi la galleria del Centro Commerciale Le Cotoniere di Salerno si trasformerà in un set privilegiato per ospitare giraffe, panda, pinguini, fenicotteri e specie rare. Ogni area tematica sarà corredata da teche informative sulla vita, la storia e le abitudini degli animali presenti, con lo scopo di aiutare, in particolare i più piccoli, a comprendere la necessità della salvaguardia della natura e del pianeta. Gli animali saranno infatti riprodotti all'interno del loro ambiente naturale, per dare vita a un progetto interamente green: tutto il materiale utilizzato per l'imbottitura è infatti al 100% composto di pet riciclato. I visitatori troveranno l'area dell'accoglienza, allestita con scenografie a tema. Qui i bambini saranno invitati dai “guardiani del parco” a usare caschi ed attrezzature per rendere l'esplorazione ancora più suggestiva. Il viaggio si snoderà in otto tappe tra l'area fattoria, quella dei volatili, i rettili, la foresta, la savana, la jungla, il Polo Nord e il Polo Sud e l'Oceania. Gran finale con una emozionante esperienza multisensoriale e interattiva nell'area Oceano in 3D, dove sarà possibile immergersi e nuotare virtualmente tra pesci coloratissimi. Inoltre i bambini riceveranno l'attestato di “Piccolo Esploratore” e alcuni gadget.

Le scuole

Sono circa 500 gli alunni delle scuole salernitane che, nelle mattine infrasettimanali, visiteranno l'esposizione: hanno confermato la loro partecipazione il sesto circolo Medaglie d'Oro, l'ottavo circolo Gatto, l'ottavo circolo Don Milani e il quarto circolo Matteo Mari. Il Centro Commerciale Le Cotoniere metterà a disposizione un servizio navetta dedicato alle scolaresche confermando in questo modo un'attenzione particolare per le esigenze delle famiglie e i loro figli.

Info utili

La sorridente mascotte COTOMIX accoglierà i visitatori. Dopo l'inaugurazione del 25 ottobre, la mostra resterà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì (ore 9-21) e il sabato e la domenica (ore 9-22). Nel week end è possibile prenotare visite guidate tra le ore 17 e le 21. L'ingresso è gratuito.