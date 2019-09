Antica Fiera di San Matteo a Salerno: al via l'iniziativa nel sottopiazza della Concordia

Al via, da oggi, 14 settembre, la 18esima edizione della Antica Fiera di San Matteo a Salerno. La manifestazione che si svolge nel sottopiazza della Concordia durerà fino al 22 settembre: per grandi e piccini, area ludica con le giostre ed uno spazio dedicato allo street food con 31 casette in legno, di varie metrature, che offriranno i loro prodotti.

Previsti anche banchi non alimentari. Al centro della piazza montata una pedana per le esibizioni delle scuole di ballo. L’evento è organizzato dall’ANVA presieduta da Ciro Pietrofesa