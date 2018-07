In scena “L’Antigone” per Aspettando i Barbuti: dal 20 al 22 luglio a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Questo fine settimana (da venerdì a domenica alle ore 21) andrà in scena lo spettacolo finale dello stage teatrale "Antigone" a cura di Scena Teatro che si è tenuto a partire dal 2 luglio nella Chiesa di Sant'Apollonia in via San Benedetto nell’ambito di “Aspettando i Barbuti 2018”, rassegna diretta dal regista e attore Antonello De Rosa. In scena gli attori: Rosalba Ronca, Daniela Guercio, Simona Avallone, Carmen Amoroso, Carlo Simeoni, Samanta Leone, Anna Casaburi, Carmen Ferraioli, MariaVirgilia Vincensi, Davide Pellegrino, Nicolas Schettini. Il percorso ha permesso di approfondire la messa in scena della tragedia greca. «Attraverso Antigone, una donna bambina che sfida le leggi del re pur di dare una degna sepoltura a suo fratello – dalle note di regia diamo una doppia interpretazione della tragedia. Da una parte, rappresentiamo la versione classica e dall'altra trasporto la storia ai giorni nostri, pieni di donne bambine che non sfidano le regole per coraggio o per portare avanti delle battaglie ma per il gusto della sfida. Ribelli senza causa. Abbiamo lavorato sulla tradizione, stravolgendola. Non sarà la classica tragedia ma un progetto sulla tradizione da custodire ma anche da stravolgere. Abbiamo lavorato all’insegna del work in progress, anche allontanandosi dal progetto previsto in base alle attitudini dei partecipanti».

Scena Teatro è un’associazione culturale fondata e diretta da De Rosa, attiva con i suoi progetti dal 2006; si propone come una organizzazione autonoma e multidisciplinare per la progettazione culturale nel territorio salernitano e nazionale, con particolare riferimento alle attività teatrale come motore di sviluppo territoriale. Lo stage, che ha la durata complessiva di 45 ore, è aperto a un numero massimo di 30 partecipanti ai quali verrà fatto omaggio di un book fotografico professionale