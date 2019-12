Aperattivati con Amnesty International

In occasione della "Write for Rights 2019", maratona globale di lettere di Amnesty International in sostegno di difensori dei Diritti Umani di tutto il mondo, Rodaviva , Amnesty International Salerno e Amnesty Gruppo Giovani Salerno ti invitano per un aperitivo Mercoledì 18 Dicembre, dalle ore 18,30, presso il Rodaviva in via Montefusco 1, Cava de' Tirreni.



Durante la serata saranno spiegate le principali attività svolte da Amnesty e dagli attivisti dei Gruppi locali e sarà possibile sostenere i difensori dei diritti adottati nella maratona di quest'anno, scrivendo lettere direttamente a loro indirizzate (sarà nostra cura farle recapitare ai destinatari) e firmando petizioni da inviare ai governi autori delle violazioni: https://www.amnesty.it/maratone/cambiamolastoria/



Inoltre, con il contributo di 10€ a persona sarà possibile partecipare all'aperitivo e al ricco buffet organizzato.

Parte del ricavato così ottenuto andrà a sostenere le attività svolte dai Gruppi locali durante l'anno, per un tuo supporto concreto al territorio!